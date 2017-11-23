Bitlis'te korkutan deprem !

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamada ; Depremin merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02:29'da yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Bitlis'in şehir merkezindeki vatandaşlar ile Tatvan İlçesi'ndeki vatandaşlar gece saatlerinde meydana gelen depremi hissettikleri için büyük panik yaşadı.

MUĞLA'DA DEPREM

Dün gece hemen hemen aynı saatlerde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Muğla'da meydana gelen depremin saat 23.22'degerçekleştiği merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olduğu ve 5 büyüklüğünde belirlendiği kaydedildi.