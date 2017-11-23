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Bitlis'te korkutan deprem !

Dün gece geç saatlerde Bitlis'te 3.7 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Gece saat 02:29’da Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:02
Bitlis'te korkutan deprem !

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)  Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamada ; Depremin merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02:29'da yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Bitlis'in şehir merkezindeki vatandaşlar ile Tatvan İlçesi'ndeki vatandaşlar gece saatlerinde meydana gelen depremi hissettikleri için büyük panik yaşadı.

MUĞLA'DA DEPREM

Dün gece hemen hemen aynı saatlerde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Muğla'da  meydana gelen depremin saat 23.22'degerçekleştiği  merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olduğu ve 5 büyüklüğünde belirlendiği kaydedildi.

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