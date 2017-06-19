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Bisikleti İle Tacize Çıkan Şahıs Tutuklandı!

KONYA'da 4 kadını elle taciz ettiği iddia edilen ve polis tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalanan bisikletli tacizci tutuklandı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:26
Bisikleti İle Tacize Çıkan Şahıs Tutuklandı!

KONYA'da 4 kadını elle taciz ettiği iddia edilen ve polis tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalanan 'bisikletli tacizci' 39 yaşındaki Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli 2 çocuk babası Mehmet D.'nin taciz olaylarıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri izletilmesine rağmen suçlamaları kabul etmediği, "Geçerken elim çarptı" diye kendisini savunduğu belirtildi.

Merkez Selçuklu İlçesi'nde bulunan farklı mahallelerde son bir ay içerisinde 4 kadının elle taciz edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, taciz olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Vatandaşlarla da yüz yüze görüşmeler yapan polis, şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken görüntüsüne ulaştı.

Taciz olayına ait bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar kampanya başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde akşam saatlerinde bir araya gelen bazı vatandaşların tacizciyi yakalamak için çalışma yaptığı belirtildi.

EŞİ TEŞHİS ETTİ

Şüphelinin eşgalini belirleyen polis soruşturmayı sürdürürken, geçen cumartesi günü gelen bir ihbar, değerlendirmeye alındı. Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmana giden polis, apartmanın deposunda taciz olaylarında kullanılan renkte ve modelde bir bisiklet buldu. Polis, bisikletin sahibinin aynı apartmanda oturan değirmen makinesi üreten fabrikada çalışan evli 2 çocuk babası Mehmet D. olduğunu tespit etti. Memmet D.'nin evine giden ekipler, eşi Melike D.'nin ifadesine başvurdu. Melike D., güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden eşi Mehmet D.'yi teşhis etti.

'ELİM ÇARPTI' DEDİ

Eşinden aldığı adres doğrultusunda şüphelinin çalıştığı merkez Karatay İlçesi'nde bulunan sanayi sitesine giden polis, Şüpheli Mehmet D.'yi çalıştığı işyerinde gözaltına aldı. Daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettiği belirtilen Mehmet D. suçlamaları kabul etmedi. Mehmet D.'nin taciz olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri izletilmesine rağmen polisteki ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. Geçerken elim çarptı" dediği kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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