Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (2)



ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memurunu şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının polise kapıyı açtığı bildirildi. İçeri giren polis memuru olaya müdahale edince, kadının başına tabanca dayayan şüpheli tarafından göğüs boşluğundan vurularak şehit edildi. Bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

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Haber: Ramazan ÇETİN/UŞAK, ()

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