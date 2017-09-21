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Bir Rus gemisi daha Akdeniz'e indi

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçen Rus savaş gemisinin ardından bu sabah yine Rus Donanması'na ait "Caesar Kunikov" adlı Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:24
Bir Rus gemisi daha Akdeniz'e indi
Rus Donanması'na ait 112.5 metre uzunluğundaki, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', bugün saat 08.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.15'de boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Ardından da saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen Ropucha-1 sınıfı çıkarma gemisi Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.

 

"CAESAR KUNİKOV'UN GEÇMİŞİ"

 

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', 4 Aralık 2015'te İstanbul Boğazı'ndan geçerken, güvertesindeki bir askerin, karadan havaya atılan bir füzeyi boğaz geçişi boyunca omzunda atış pozisyonunda taşımasıyla gündeme gelmişti.

 

Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov', sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye'ye intikal etmek için Akdeniz'e doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı'ndan dün de Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı çıkarma gemisi 'Azov' geçmiş, Akdeniz'e doğru yol almıştı.

Son Güncelleme: 21.09.2017 11:30
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