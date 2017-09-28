Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...

Adana'nın Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde iddiaya göre, 6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Y.S.O. kendi servisinden inip yolda okula girmek için beklerken başka bir servis şoförü tarafından darp edildi. Okulun önünde yaşanan yoğunluktan ilerleyemeyen servis şoförü, aracından inip yol kenarında bekleyen çocuğu yakasından tutarak kenara fırlattı.

Yakasından tutarak kenara fırlattı

Koşarak okula giren çocuk, durumdan kimseye bahsetmezken, akşam evde annesinin göğüsündeki yarayı fark etmesi üzerine servis sürücüsünün kendisini birden fırlattığını ve çok korktuğunu söyledi. Okula gidip servis şoföründen şikayetçi olan anne, ardında da polise gitti. Okul yönetimi ve polis, konu ile ilgili inceleme başlatırken, ailesi çocukları için Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldı.