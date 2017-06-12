Bir Annenin Feryadı "Allah verdi, uyuşturucu almak istiyor"

ANTALYA'da 57 yaşındaki Gönül G., oğlu 26 yaşındaki Çağdaş G.'yi uyuşturucunun pençesinden kurtarmaya çalıştığgını belirterek, “10 yıl çocuk sahibi olmak için mücadele ettim. Allah'ın bana verdiğini şimdi uyuşturucu almak istiyor" diyerek gözyaşı döktü.



Muratpaşa İlçesi'nde oturan ev kadını Gönül G., oğlu Çağdaş G. gibi uyuşturucu bağımlısı çocukların aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Gözü yaşlı Gönül G., tek oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve onu kurtarmak istediğini söyledi. Gönül G., “10 yıl çocuk sahibi olmak için mücadele ettim. Varımı yoğumu döktüm. Sonunda bir oğlum oldu. Şimdi Allah'ın bana verdiğini uyuşturucu almak istiyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne seslenen Gönül G., gözyaşı dökerken şöyle konuştu:



“Lütfen çocuklarımıza sahip çıksınlar. Gençler uyuşturucu madde kullanmasın. Zeytinköy'de çok rahatlıkla bulabiliyor. Lütfen buna bir son verin. Oğlum 7 yıldır bağımlı. Başvurmadığım yer kalmadı. Sadece yazışmalarla yetindik. Hiçbir imkanımız yok. Çok çaresiziz. Oğlum kurtulmak istiyor. Onu kurtarmak için de elimden geleni yaptım ama kurtaramadım. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. Borç batağına da girdim. Dayanamıyorum artık."



Liseden terk Çağdaş G. ise, uzun süredir madde bağımlısı olduğunu belirterek, “Kurtulmak istememe rağmen hastaneler yetersiz kaldı. Uyuşturucuya rahatlıkla ulaşabildiğimiz için de bırakmakta çok zorlanıyorum" dedi.



Yoldan geçerken eylemcilerde destek veren Ali Çelik ise “Ben de uyuşturucuya 'hayır' diyorum. Uyuşturucu 7 yaşa kadar düşmüş diyorlar. Gençlik nereye gidiyor?" dedi. Rus Tatiana Raise ise uyuşturucuya karşı olduklarını belirterek, “Çocuklarımız uyuşturucudan ziyade spor yapsın" diyerek ailelere destek verdi.