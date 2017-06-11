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Bingöl Genç'te Çatışma : 1 Uzman Çavuş Şehit!

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan sıcak temasta 1 uzman çavuş şehit oldu...

11 Haziran 2017 Pazar 22:33
Bingöl Genç'te Çatışma : 1 Uzman Çavuş Şehit!

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Genç İlçesi Yeniyazı bölgesinde akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehit uzman çavuşun cenazesi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



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