Bingöl Genç'te Çatışma : 1 Uzman Çavuş Şehit!

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.



Genç İlçesi Yeniyazı bölgesinde akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehit uzman çavuşun cenazesi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.