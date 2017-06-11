BİNGÖL'ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Genç İlçesi Yeniyazı bölgesinde akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehit uzman çavuşun cenazesi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Bingöl Genç'te Çatışma : 1 Uzman Çavuş Şehit!
Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan sıcak temasta 1 uzman çavuş şehit oldu...
11 Haziran 2017 Pazar 22:33
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.