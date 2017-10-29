Bingöl'de korkunç kaza : 23 kişi yaralandı !

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.Köydeki çocukları halı saha maçına götürmek için yola çıkan kamyonun ani fren sonrası şarampole yuvarlandığı öğrenildi.Şarampole yuvarlanan kamyonda bulunan 19'u çocuk 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden geçen vatandaşların kazayı farketmesi sonucu sağlık ekiplerine haber verildi.Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gelerek yaralıları yakın çevredeki hastanelere kaldırdı.Kazada yaralananların olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yaralıların herhangi bir ölüm tehlikesinin olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.