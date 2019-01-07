BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ (2)

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

İSTANBUL’DA 4.0 DÖNEMİ BAŞLADI

Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Şimdi İstanbul’da, 'İstanbul 4.0 dönemi' başladı. Yani 'Endüstri 4.0' gibi. Her şeyin bilgi iletişim teknolojileri ile desteklendiği, yaşamın adeta elektronik araçlarla yönetilir hale geldiği yönetim anlayışından bahsediyoruz. Dolayısı ile İstanbul’un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de 'Endüstri 4.0'a benzer, '‘İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. Bunun içinde neler var, bunları zaman içinde konuşacağız ve değerlendireceğiz. İhtiyaçlar değişti, beklentiler değişti. Şimdi İstanbullar daha ulaşabilir, havası doğası çok daha temiz, gençler için doya doya yaşayacakları, hayallerini karşılayacak alt yapı ve imkanların olduğu sosyal kültürel faaliyetlerin yoğun olduğu bir kent hayal ediyorlar. İstanbullu isteyecek biz yapacağız. Türkiye'de bunu yaptık İstanbul'’da da bunu yapacağız. Ortak paydamız İstanbul, hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul’dayız.ödedi.

Yıldırım CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını da belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın gelişi

-Medya temsilcileriyle tokalaşması

-Açıklaması