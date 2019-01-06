BİNALİ YILDIRIM MALTEPE'DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI



İSTANBUL, ()

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine katıldı.Yıldırım Fahrettin Özpak'ın yakınlarına baş sağlığı diledi, cenaze namazı sonrası tabuta omuz verdi. Yıldırım'a cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Yıldırım bazı vatandaşlarla sarılırken, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı.

Görüntü dökümü:

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-Namazdan detaylar

-Yıldırım'ın tabutu omuzlaması

-Vatandaşların ilgisi

-Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması