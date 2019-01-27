BİNALİ YILDIRIM: GENEL BAŞKAN'IN ZİYARETİ CUMHUR İTTİFAKINA GÜÇ VERMİŞTİR (1)

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK, İSTANBUL()

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, “Genel Başkanın ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 14.40 sularında Binali Yıldırım'n Kavacık'taki seçim ofisine geldi. Bahçeli'yi Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapıda karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan ikili daha sonra görüşmek üzere Binali Yıldırım'ın ofisine geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Genel Başkan'ın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın, Bahçeli'nin çıkışı

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Devlet Bahçeli'nin konuşması