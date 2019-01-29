BİNALİ YILDIRIM ERENKÖY'DE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde oturanların çay davetine katıldı. Binali Yıldırım, kendisini çay bahçesine çağıranların yanına giderek her biriyle tek tek tokalaştı, çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındakilere de simit ikram etti.

Burada kendisine sorulanları cevaplayan Yıldırım, Gebze-Halkalı Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmalarının yapılmakta olduğunu ve projenin zor bir proje olduğunu söyledi. Çay daveti yapanlara da Yıldırım'a teşekkür etti. Çocuklarla ayrıca ilgilenen Yıldırım bir çocuğu da kucağına alıp sevdi.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın çay içmesi

- Yıldırım'ın sohbet etmesi

- Detaylar

