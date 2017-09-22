Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

TEMSİLCİLER KATILDI

"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı.

Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk.

ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar.

ESASA BAĞLAYACAĞIZ

Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağı ve çalışanlarımızı kamuda taşeron oalrak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız.

Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAKANLAR KURULUNDA

Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."