Bin metrelik ağa sadece 1 balık takıldı !

Av yasağının kalktığı Akdeniz'de teknesiyle Boğsak koyundan denize açılan Mehmet Kırtıl (43), Dana Adası yakınlarında bin metrelik ağ serdi.

Gün doğmadan önce serdiği ağı büyük umutla toplayan Kırtıl, sadece 1 kuzu balığının yakalandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağda tek balık görünce şoke olduğu belirterek "Büyük umutlarla geldik ama kısmetimize sadece 1 balık düştü. Ama sürekli de böyle olacak diye bir şey yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün ağımız balıkla dolacaktır." ifadesini kullandı.