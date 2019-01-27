BEYOĞLU'NDA VİNÇ DEVRİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPANDI(1)

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL   Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.  Görüntü dökümü: ------------ -Devrilmiş vinç -Kapalı...

BEYOĞLU'NDA VİNÇ DEVRİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPANDI(1)

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL  
Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor. 

Görüntü dökümü:
------------
-Devrilmiş vinç
-Kapalı yol
-Detaylar 

YORUM EKLE
Gönder