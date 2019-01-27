BEYOĞLU'NDA VİNÇ DEVRİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPANDI(1)

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL
Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Devrilmiş vinç
-Kapalı yol
-Detaylar
Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor. Görüntü dökümü: ------------ -Devrilmiş vinç -Kapalı...
Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL
Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
------------
-Devrilmiş vinç
-Kapalı yol
-Detaylar