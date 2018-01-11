Beyoğlu'nda polis aracı alev alev yandı !

Beyoğlu Bahriye Caddesi’nde meydana gelen olayda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis aracı seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı kullanan polisler hemen aracı kenara çekp yangını söndürmeye çalıştı ama yangının şiddetinden dolayı başarılı olamadılar ve araç alev alev yanmaya başladı.Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis aracı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yanan polis aracındaki alevler yakınında bulunan başka bir araca sıçradı.Kısmen yanan araçta da maddi hasar oluştu.

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol daha sonra yanan aracın yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.