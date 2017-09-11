Beylikdüzü ile Söğütlüçeşme metrobüslerine yeni düzenleme geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma sorununu, trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı toplu ulaşımı sağlamak amacıyla 10 yıl önce seferlerine başlattığı metrobüslerle taşınan yolcu sayısı geçen süre içerisinde 400 binden 2 katına çıktı. Kış aylarında zaman zaman 1 milyona varan yolcu sayısı yıllık ortalamada 800 bin dolayında bulunurken araçların E-5'teki araçların aksine ters yönde ilerlemesi tartışmalara neden olurken zaman zaman kazalar görüldü. Bir anlık hata veya teknik arızaların etkisi ile zaman zaman E-5'ten metrobüs yoluna veya toplu ulaşım hattından karayoluna araçların önüne geçilemedi. Metrobüs hattına giren araçların yanı sıra, hattan çıkan toplu ulaşım araçlarının bir bölümü ölümle sonuçlanan yaklaşık 50 kaza meydana gelirken bunun önüne geçilebilmesi için çalışma yapıldı.

Yapılan tespitlerde metrobüs hattı ile iki yanında yoğun trafik bulunan E-5 arasındaki çelik hatlardan oluşan bariyer sisteminin yetersiz kaldığı belirlenince çelik bariyer (korkuluk) sistemine geçilmesine karar verildi. Bu yılın ilk aylarında başlanan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. İETT yetkilileri, bariyer yenileme çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Metrobüs ve E-5'te trafiğin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bariyer yenileme çalışmaları her gün 24.00-06.00 saatleri arasında yapılıyor. Beylikdüzü-Söğüçlüçeşme arasındaki 52 kilometre uzunluğundaki metrobüs hattının iki tarafına kolay deforme olan, araçların yola geçişini engelleyemeyen çelik halatlı bariyerler yerine çelik bariyer (korkuluk) monte ediliyor. Yolun iki tarafına da monte edildiği için 104 kilometre uzunluğundaki bariyer çalışmalarının hızla devam ettiği yıl sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.