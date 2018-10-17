Beykoz Üniversitesinde Yazarlar Anlatıyor!

Ünlü yazarlarla edebiyat ve kurmacaya ilgi duyanları , 3 kasım 2018 Cumartesi günü bir araya getirecek bu etkinlik/Üniversite de düzenlenecek bu programa yazarlar Gülşah Elikbank, Pınar Kür, Buket Uzuner ve Uğur Batı başta olmak üzere birçok ünlü yazar katılacak ...



Üniversite bünyesinde düzenlenecek bu etkinlik hakkında konuşan Sanat ve Tasarım fakültesi Dekanı Prof Dr Nüket Güz, Yazmanın İncelikleri adlı etkinliğin yalnızca yazar olmayı düşünen bunun için yetkinliğe erişmek isteyenlere yönelik olmadığını aynı zamanda bu etkinliğin nasıl yazmalıyım sorusuna yanıt bulmak yazma sorununu çözmek isteyenlere yönelik bir çalışma olacağını belirti.



Güz , Yazmanın İncelikleri ‘ programına katılacaklara akademik sertikanında verileceğini söyledi.



Prof Dr Güz Üniversite bünyesinde yazar Gülşah Elik Bank'ın içeriğini ve sanat danışmanlığını yaptığı, Yaratıcılık Akademisinin üniversite bünyesinde failiyete geçeceğini bu programla yaratıcı ve lider olmanın sırlarının öğrencilere aktarılacağını ifade etti.