 BEYKOZ'DA FABRİKA YANGINI (2)

istanbul
Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangınla ilgili görüntü
istanbul Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Yangınla ilgili görüntü
istanbul
Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
Görüntü Dökümü:
------------
-Yangınla ilgili görüntü