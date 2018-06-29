BEYKOZ'DA FABRİKA YANGINI (2)

istanbul Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Yangınla ilgili görüntü