Beyaz Saray açıkladı :'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump 21 Eylül'de görüşecek .'

McMaster, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, 72'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri ve Trump'ın programı hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Trump'ın 21 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıklayan Herbert Raymond McMaster, görüşmenin içeriğine dair herhangi bir değerlendirme ise yapmadı.

Aynı gün Trump'ın Afganistan ve Ukrayna liderleriyle de görüşeceğini dile getiren McMaster, Donald Trump'ın, Katar, Filistin, Ürdün, Mısır, İngiltere, Güney Kore, Japonya ve Afrikalı liderlerle temaslar gerçekleştireceğini de belirtti.

Herbert Raymond McMaster ayrıca, Londra'da dün meydana gelen bombalı saldırı ve Fransa'da polise yapılan saldırıyla ilgili olarak, "ABD, İngiliz ve Fransız halkıyla dayanışma halindedir. Bu tür saldırıları engellemek için müttefiklerimizle birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.