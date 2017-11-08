Beton mikseri kahveye daldı : Ölü ve yaralılar var !

Dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde yaşanan korkunç olay 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Son dakika gelen bilgilere göre D-100 karayolu üzerinde hızla giden beton mikserinin önce 3 arabaya çarptığı sonrada önüne gelen minibüsüde altına alarak kahvehaneye girdiği belirlendi.Beton mikserinin plakası ve sürücü ise kazadan dolayı henüz belirlenemedi.

Beton mikserinin kahvenin önünde oturan vatandaşlara çarpması sonucu ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Vatandaşların olayı ihbat etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal etti.Ayrıca enkaz altında kalanlar içinde AFAD'tan ekipler olay yerine geldi.