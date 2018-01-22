Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs devrildi ! Yaralılar var ...

Son dakika edinilen bilgilere göre Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra İstanbul'a dönen siyah-beyazlı taraftarları taşıyan Burhan Şen yönetimindeki 34 GYD 12 plakalı otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde, refüje devrildi.Kazada sürücü Şen ve otobüste bulunanlardan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.