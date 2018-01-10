Beşiktaş'ta taksinin içinde ceset bulundu

Beşiktaş'ta Yıldızposta Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi.Olay yerine gelen güvenlk güçleri sağlık ekiplerine de durumu bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, taksi şoförü Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cesedi Beşiktaş'taki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
54 yaşındaki Zafer Çelik'in ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belli olucak.