Galeriler Videolar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
113664
ALTIN
159.803
DOLAR
3.7816
STERLİN
5.1076
EURO
4.5180
Aslan'ın yeni Bruma'sı Bernard olacak !
Aslan'ın yeni Bruma'sı Bernard olacak...
Olivier Giroud'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması !
Olivier Giroud'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması...
Fenerbahçe'de şok sakatlık ! İdmanı yarıda bıraktılar
Fenerbahçe'de şok sakatlık ! İdmanı...
Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!
Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor

Beşiktaş'ta taksinin içinde ceset bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Beşiktaş'ta sabah saat 10:00 sıralarında bir taksinin içinde erkek cesedi bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:49
Beşiktaş'ta taksinin içinde ceset bulundu

Beşiktaş'ta Yıldızposta Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi.Olay yerine gelen güvenlk güçleri sağlık ekiplerine de durumu bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, taksi şoförü Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cesedi Beşiktaş'taki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

54 yaşındaki Zafer Çelik'in ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belli olucak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de son dakika uyuşturucu operasyonu !
Denizli'de son dakika uyuşturucu operasyonu !
Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı
Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı
Sokak hayvanlarına şiddete ağır ceza !
Sokak hayvanlarına şiddete ağır ceza !
İzmir'deki lisede korkunç olay ! Demir çubuklarla dövdüler ...
İzmir'deki lisede korkunç olay ! Demir çubuklarla dövdüler ...
Adana'da ilginç olay ! 'Banka benim' dedi ve camlarını kırdı !
Adana'da ilginç olay ! 'Banka benim' dedi ve camlarını kırdı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "FETÖ'nün kökünü kazıyacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "FETÖ'nün kökünü kazıyacağız"
Evde tüp patladı , yaralılar var !
Evde tüp patladı , yaralılar var !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt geldi
Tuzla'daki tershanede yangın !
Tuzla'daki tershanede yangın !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim