BERKAY'DAN 'BİN LİRA' AÇIKLAMASI

İstanbul

Şarkıcı Berkay Şahin, mahkemede aylık gelirini bin lira açıklamasıyla ilgili, "Kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi" dedi.

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında çıkan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin Euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.

Görüntü Dökümü:

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-Berkay'ın hesabından paylaştığı video

