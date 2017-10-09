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Berberoğlu yeniden yargılanacak!

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu hakkında, MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla alakalı görüntülere ilişkin görülen davada verilen 25 yıllık hapis cezası kararı bozuldu.

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:38
Berberoğlu yeniden yargılanacak!

İstinaf Mahkemesi CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili kararı bozarak, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Ancak tutukluluk hali devam edecek.

Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Ergün tahliye kararı çıkmadığını, tutukluluğun devamına itiraz ettiklerini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla alakalı görüntülere ilişki görülen davada tutuklama kararı çıkmış ve mahkeme, Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası vermişti.

Son Güncelleme: 09.10.2017 16:37
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