Berberoğlu yeniden yargılanacak!

İstinaf Mahkemesi CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili kararı bozarak, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Ancak tutukluluk hali devam edecek.

Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Ergün tahliye kararı çıkmadığını, tutukluluğun devamına itiraz ettiklerini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla alakalı görüntülere ilişki görülen davada tutuklama kararı çıkmış ve mahkeme, Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası vermişti.