Benzine Yeni Zam Yolda!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, 7-8 Kasım 2017 ytarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmezken, benzin gruplarında perşembe ve cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklendiği belirtildi.

En son 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı. Bu sefer ki zam hakkında bilgi verilmezken, dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.