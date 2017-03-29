Beni Affet 29 Mart Yeni Bölüm 1150.Son Bölüm Star Canlı Melis Feride Neler Olacak?

star tv dizisi Beni Affet yeni bölümde Feride çıldırıyor. Feride Melis'in kendisini tekrar Cüneyt ile barışmasını sağlamakla suçlar.Yaman'ında gelerek Feride'den yaşananları sorgulaması Feride'yi tamamen çılgına çevirir.ama Yaman'ın ağzından çıkan sözlerden sonra hem Cüneyt hemde Melis ve Feride bundan nasibini alıyor.

Cüneyt Melis ve Feride yamanın sölediklerinden sonra şoke oluyorlar Yaman onlara neler söyledi.diğer taraftan ise beklenmedik bir şey olur. Murat kafasındaki soru işaretleri çözmek için birlikte geldiği kastanede Filiz ile kendisinin DNA Testini yaptırır.apar topar hastaneye kaldırılan Şahin ise hemen Ameliyata alınır.Ateşi hastaneye getiren ateş ise Sevginin yanında bir türlü ayrılamaz.Sevgi ise yanındaki evladı olduğundan habersiz tüm derdini onunla paylaşır.Beni Affet 29 Mart yeni bölüm Star Canlı yayın neler olacak.

Feride’yi çileden çıkaran olay nedir? Melis, Feride’yi tekrar Cüneyt’le barışmak istemekle suçlar. Yaman’ın gelip, olanları sorgulaması ise Feride’yi iyice çileden çıkarır. Ancak Yaman’ın söyleyeceği sözler, hem Cüneyt ve Melis’i hem de Feride’yi adeta şok eder. Beklenmeyen bir gelişme nedeniyle Filiz’i hastaneye getiren Murat, kafasındaki soru işaretlerini gidermek için Dna testi yaptırır.

Apar topar hastaneye kaldırılan Şahin, hemen ameliyata alınır. Şahin’i hastaneye yetiştiren Ateş bir türlü Sevgi’nin yanından ayrılamaz. Sevgi ise yanındakinin evladı olduğundan habersiz bir şekilde onunla derdini paylaşır. Yiğit ve Mahir arasında çıkan kavgada Kader’in tutumu Yiğit’i kırar.

BENİ AFFET SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Sevgi, Şahin’in doğar doğmaz başkasına verdiği oğlunu görmek için sabırsızlanır. Ancak gittikleri yerde çocuklarının öldüğünü öğrenen Sevgi ve Şahin büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Bu sırada onları gizlice izleyen bir çift gözün varlığı ise ileride yaşanacak büyük olayların habercisidir. İntikam peşindeki Ajda ise Sevgi ve Şahin’i yan yana görünce şok edici bir şey yapar.

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Öte yandan Ceylan’ın sevgilisi Alper çıkagelir. Bir kere daha kalbi kırılan Feride, Güneş’in velayeti hakkında konuşmak için Cüneyt’in yanına gider. Feride’nin şartı Cüneyt’in, Melis’ten ayrılmasıdır. Bunu duyan Melis deliye döner. Halası Elmas’ın da etkisiyle Feride’den özür dilemek isteyen Yaman, Feride’nin Cüneyt’e gittiğini öğrenir. Annesi hakkında aklında şüpheler oluşan Murat, Filiz’in annesi olduğunu öğrenecek midir?