Beni Affet 28 Mart Yeni Bölüm 1149.Son Bölüm Star Canlı Yayın Sevgi şahin Ne Olacak?

Star Tv'nin hafta içi hergün yayınlanan ve izlenme rekoru kıran dizisi Beni Affet 28 mart yeni bölümde Şahin ile Sevgi arasında neler yaşanacak.Sevgi Şahin'in doğar doğmaz başkasına verdiği oğlunu görmek için oldukça sabırsızlanır. Şahin Oğlunu Sevgiye gösterecekmi?ama gittikleri evde oğullarının öldüğünü öğrenen Sevgi ve şahin bir kez daha yıkılırlar.onlar gözyaşına boğulurken onları uzaktan izleyen bir çifty yeni tehlikelerin habercisi olur.i

ntikam peşinde koşan Ajda ise Şahin ile Sevgiyi yanyana görünce çılgına döner hemen intikam planları yapmaya başlar.diğer taraftan Ceylan'ın sevgilisi Alper biranda çıkıp geliverir.hayatta bir kez daha kırılan Feride Güneş'in velayeti için Cünetyt ile görüşmeye gider.Feride'nin şartı Cüneyti şoke eder. Feride Cüneyt'in Melis'ten ayrılmasını ister. Cüneyt Feride'nin bo şoke ,edecek teklifini kabul edecekmi?Beni Affet 28 mart yeni bölüm Star tv ekranlarında olacak.

Sevgi ve Şahin’nin büyük hayal kırıklığı ne olacak? Sevgi, Şahin’in doğar doğmaz başkasına verdiği oğlunu görmek için sabırsızlanır. Ancak gittikleri yerde çocuklarının öldüğünü öğrenen Sevgi ve Şahin büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Bu sırada onları gizlice izleyen bir çift gözün varlığı ise ileride yaşanacak büyük olayların habercisidir. İ

ntikam peşindeki Ajda ise Sevgi ve Şahin’i yan yana görünce şok edici bir şey yapar. Öte yandan Ceylan’ın sevgilisi Alper çıkagelir. Bir kere daha kalbi kırılan Feride, Güneş’in velayeti hakkında konuşmak için Cüneyt’in yanına gider. Feride’nin şartı Cüneyt’in, Melis’ten ayrılmasıdır.

Bunu duyan Melis deliye döner. Halası Elmas’ın da etkisiyle Feride’den özür dilemek isteyen Yaman, Feride’nin Cüneyt’e gittiğini öğrenir. Annesi hakkında aklında şüpheler oluşan Murat, Filiz’in annesi olduğunu öğrenecek midir?

BENİ AFFET SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Feride, Yaman’dan ayrılacak mı? Cüneyt, Melis’le buluştuklarında Yaman’ın gizlice kendilerini izlediği anın video kayıtlarına ulaşır. Feride’ye gidip görüntüleri gösterir. Feride öfkeyle Yaman’ın karşısına çıkar. Yaman’ın Cüneyt’ten intikam almak için kendini kullandığını düşünen Feride Yaman’dan ayrılır.

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Kafası karışan Murat, Osman’a annesiyle ilgili sorular sorar. Adliyeden çıkan Sevgi ve Şahin, çocuklarına boşandıklarını söylerler. Ancak Şahin’in şartı üzerine boşanmamışlardır ve bunu herkesten gizlerler. Şahin, sonunda oğlunun adresini Ajda’dan öğrenir ve onu terk eder. Yiğit ise Umut’tan butiğin %51 hisselerini alarak butiğe ortak olur. İlk iş olarak da Mahir’i kovar. Kader’in tepkisi ise merak konusudur.