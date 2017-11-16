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Belgrad Ormanı'na 'Kumar' çadırı kurulmuş !

İstanbul Belgrad Ormanı'ndan şok görüntüler.İnsanların çoğu zaman piknik yapmaya ve yürüyüşe gittiği Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı kurulmuş..Dün akşam güvenlik güçlerinin operasyonu ile çadır basıldı ..

16 Kasım 2017 Perşembe 09:39
Belgrad Ormanı'na 'Kumar' çadırı kurulmuş !

İstanbul Belgrad Ormanı'nın derinliklerinde kuytu bölgesinde bulunan bir çadıra baskın düzenlendi.Düzenlenen baskın sonrasında çadırın içerisinde tombala oynatıldığı öğrenildi.Çadırın içerisinde bulunan 25 kişi tombala kartları ve makinalarıyla suçüstü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan verdiği talimat doğrultusunda özellikle megaşehir İstanbul'da ‘Ankara Kumarı’ olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazandı. 

Polis ekipleri aldıkları istihbarata görede Belgrad Ormanı'nda 3 gündür kumar oynatılıyormuş.Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri çete üyelerini takibe alarak tombalanın 4.gününde çadıra operasyon düzenleyerek 25 kişiyi suçüstü yakaladı.Daha önce birçok kez farklı bölgelerde oynatılan tombala oyunu ilk kez ormanın içinde oynatılmıştı.

Baskın sonrasında polisi karşılarında gören kumarbazlar neye uğradıklarını şaşırdı.24 kişi para cezasına çarptırılırken , 1 kişi hakkında da soruşturma başlatılldı.

Daha sonra çadırdaki kumar aletlerine el konulurken çadır da tamamen söküldü.

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