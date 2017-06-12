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Belediye Emlak Servisini Silahla Rehin Aldı!

ADANA'nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi'nde 40 yaşındaki Murat Şu silahla 3 kişiyi rehin aldı. Ardından şüpheli ikna edilerek bir süre sonra gözaltına alındı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:29
Belediye Emlak Servisini Silahla Rehin Aldı!

İddiaya göre saat 15.00 sıralarında belediyenin hisse sahibi olduğu bir arsa satışından kaynaklı sorun yaşayan Murat Şu, belediye hizmet binasının giriş katında bulunan Emlak Müdürlüğü kısmına geldi. Burada belindeki silahı çıkartıp Belediye Emlak Müdürü Üzeyir Çulha ile birimde görevli 2 memuru rehin alan Murat Şu, kapıyı kapatarak bir süre bağırarak mağdur olduğunu söyledi. Olay nedeniyle çok sayıda polis, belediye hizmet binasına geldi.

Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Çelik yelekleriyle önlem alan polisler, binayı boşalttı. Belediye binasının ön ve arka kısmında bulunan otoparklardaki araçlar da dışarıya çıkartıldı. Sarıçam Kaymakamlığı ile aynı binada bulunan belediyenin Emlak Müdürlüğü'nde 3 kişiyi rehin alan şüpheli, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DEMET AKALIN'A 500 ŞİŞE ŞAMPANYA PATLATMIŞTI

Murat Şu, kamuoyunda 73 sanıklı 'Belediye çete' davası sanıkları arasında yer alıyor. Aynı zamanda Şu, şarkıcı Demet Akalın'a 5 yıl önce Mersin'deki bir programında 500 şişe şampanya patlatmasıyla gündeme gelmişti.



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