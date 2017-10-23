Beklenen oldu ve istifasını verdi...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe basın mensupları karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesini istediği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum.." ifadelerini kullandı.

Recep Altepe ; "Bu şartlarda Bursa'ya ve hizmet etme imkanım yoktur.Hiçbir zaman kavgacı olmadık ve olmayacağız.Alnımız ak ,başımız dik .Bu istifanın Bursa'ya ,Ak Parti'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum.Bugüne kadar destek veren herkesede şükranlarımı sunuyorum.Gökkubbe altında hoşbir seda bıraktığımızı umuyorum.Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.." ifadelerini kullandı.