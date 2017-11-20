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Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Taşeron' açıklaması !

Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Bekir Bozdağ özellikle merak edilen 'taşeron işci' ile ilgili merak edilenleri açıkladı.İşte Bekir Bozdağ'ın 'taşeron' açıklaması...

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:17
Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Taşeron' açıklaması !

Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 'Taşeron işci' ile ilgili merak edilenleri açıkladı.Bozdağ , taşeron ile ilgili yasanın Aralık sonu Ocak başı gibi meclise geleceğini ve sonlandırılacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun ardından önemli açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ , son günlerde en çok merak edilen konulardan biri olan 'Taşeron' ile ilgili de konuştu.İşte o açıklamalar ;

Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ , "Taşeronla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Başbakanımız önderliğinde  ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis'e gelecek ve sonuçlandırılacaktır."ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da taşeron düzenlemesi ile ilgili Eylül ayında açıklamalarda bulunmuş ve düzenlemelerin yıl sonunda biteceğini söylemişti.

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