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Bekir Bozdağ'dan son dakika MTV müjdesi geldi !

Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri olan MTV zammı hakkında hükümetten açıklama geldi .İşte o açıklamalar ...

06 Ekim 2017 Cuma 11:30
Bekir Bozdağ'dan son dakika MTV müjdesi geldi !

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Motorlu Taşıt Vergisi'ne yapılan zam hakkında açıklamalarda bulundu.Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamalarda , Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40’lık artışın aşağı çekileceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada ; "Her yıl rutin yüzde 15'lik bir artış sağlanıyor. Bu sene bu 15'in üzerine yüzde 25 bir tasarı ilave ediyordu. Tabi bu rutin artış gene rutininde olacaktır. O zaten devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı ile resepsiyonda bu konu hakkında  görüştüklerini açıklayan Bozdağ , "Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı. Bu konuda da Maliye Bakanı Naci Ağbal'a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak." açıklamalarında bulundu.

Son Güncelleme: 06.10.2017 11:39
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