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Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması !

Başbakan Yardımcı Bekir Bozdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Bozdağ Anadolu Ajansı Editör Masası'ndaki açıklamaları şu şekilde ...

14 Eylül 2017 Perşembe 11:35
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması !

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesini cenazesinede yaşananlara da tepki göseteren Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında verilen kararın alındığı dosyada bulunan bilgilerin  ABD istihbaratında dahi olamaz.  Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu  bilgilerin başsavcıya Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Amerika'daki  temsilcileri tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü orada anlatılan konulara  baktığımızda Amerika'nın istihbaratı dahi bu kadar detayda olan bir şeyi takip  etmesi biraz zor gözüküyor. Bu, siyasi bir davadır. Siyasal hedefleri  de olan bir davadır. FETÖ'nün, Türkiye'de görmeyi başaramadığı hesabı ABD yargısı  üzerinden gördürme çabasıdır. Onun için biz Amerikalı dostlarımızı bu konuda  uyardık.

 Bu davayı görecek mahkemenin başkanı  Richard Berman, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 süreçlerindeki  propagandalarına ve politikalarına destek vermek maksadıyla Türkiye'de düzenlenen  uluslararası bir kongreye moderatör olarak katıldı. Orada Zaman gazetesine,  örgütün yayın organına röportaj verdi ve FETÖ'nün argümanlarını kullanarak  açıklamalar yaptı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNE TEPKİ: KALVUZU DOĞRU DEĞİL

ABD Dışişleri  Bakanlığı Sözcüsü, Türk hükümetinin açıklamalarını okumadan, aktarılan bilgiler  üzerinden eğer değerlendirme yaparsa o zaman kendisini gülünç duruma düşürür,  saçmalamak durumunda kalır ve öyle bir noktaya kendini getirir. Onun için bizim  güzel bir atasözümüz var, kılavuzunu herkesin iyi seçmesi lazım. Yani kılavuzunuz  karga olursa sıkıntıya düşersiniz. Onun için benim Sayın Sözcüye tavsiyem  kılavuzunu doğru seçsin.
 

AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİNDE YAŞANANLAR 

Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Çok çirkin bir hadise, bizim medeniyet değerlerimizle bağdaşmayan, saygısız ve ölçüsüz bir davranış söz konusu. Oldukça çirkin bir davranış söz konusu. Bunu kabul etmemiz, hoş görmemiz asla mümkün değildir. 20-25 kişilik bir grup bu saygısızlığı, çirkin eylemi yapıyorlar. Hemen güvenlik güçleri müdahale ediyor, olay yerinden uzaklaştırılıyorlar. Daha sonra ailenin kararını bekliyorlar. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Bundan sonra valilik bir açıklama yaptı, alınacak karara saygı duyulacağını ifade ettiler. Ailenin kararına göre defin işlemi yapılacaktır.

Cenazenin mezardan çıkarılması, 20-25 kişilik kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir şey değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum. Kamuoyunda sanki, böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için vurgulamaya çalışıyorum. Böyle bir şey yok.

Ben buradan bütün aziz vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerde yapılaması gerekenler bellidir. Saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Aksine terör örgütlerini mutlu edecek bir davranıştır. İnsanlarımız arasında provokasyon yapmak isteyen çevrelerin arayıp da bulamadıkları şeylerdir. Bütün milletimizin uyanık olması ve bunlara fırsat vermemesi lazım.

"YAPANLARI LANETLİYORUM"

Buradan bir kez daha bu hadiseyi kınıyorum, yapanları lanetliyorum.Bakan Soylu da olay mahalline gittiler ve orada cenaze yakınları ile görüştüler.

"SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılmıştır. Soruşturma yürütülüyor, onlar konusunda işlemler yapılacak. 

'SİHA'LARIN VURDUKLARI TERÖRİST'

SİHA'larla sivilleri vurduğu iddiası mesnetsiz. Teröriste kimlik sorulur mu? SİHA'ların vurdiğu kişiler terörist. Bilgi çok net. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri  tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip  ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var.  Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri,  işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün  elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler,  soruşturmalar var.

Teröristin kimliği mi olur, dünyanın neresinde görülmüş teröriste kimlik  sorulduğu? Terör eylemi yapana; askere, polise, sivil vatandaşa saldırana 'Dur  bakayım, kimliğine bakayım. Seninle öyle mücadele edeceğim' diye sorulan bir  terörle mücadele yöntemi var mı? Yok böyle bir şey. Güvenlik güçlerimiz terörle  etkin ve kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bu, tamamen PKK terör örgütünün  hendek terörü döneminde de yaptığı gibi 'Türk güvenlik güçleri sivilleri  öldürüyor' iftirasını teyit etmek maksadıyla CHP'den PKK'ya sağlanan bir  destektir.

ERKEN SEÇİM İDDİASI

Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken  seçim söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidara geldiği günden  bugüne kadar seçimleri vaktinde yapmak konusunda bir gelenek de oluşturdu.  2007'de zorunlu birkaç ay erken gidildi ama ondan sonraki seçimlerin hepsi  vaktinde yapıldı. Onun için biz bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Seçim, 2019'un  3 Kasım'ında yapılacaktır."

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