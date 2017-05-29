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Bedava Ekmek Dağıtırken Basını Çağırdılar!

Batman'da bedava ekmek dağıtımına basın çağrılınca muhtaç ailelerin utandığı gözlendi. Ajanların geçtiği bir çok fotoğraftan sadece bu fotoğrafı kullandık...

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:41
Bedava Ekmek Dağıtırken Basını Çağırdılar!

Batman'da amacı güzel uygulanışı kötü bir yardım yapıldı. Dar gelirli insanlara bedava ekmek dağtılırken basın davet edildi. Ekmek kuruğunda bekleyen vatandaşların utanarak yüzlerini gizlemesi, çevredeki insanlarda büyük üzüntü yarattı. Haber24 olarak, ajanlardan çok sayıda fotoğraf gelmesine rağmen sadece bu fotoğrafı yayınlayarak dar gelirli insanları daha fazla üzmek istemedik...

AJANS HABERİ BÖYLE GEÇTİ!

BATMAN'da, her yıl ramazan ayında hayırseverlerin katkıları ile bir fırın günlük 500 ekmeği ücretsiz dağıtıyor. Ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu ihtiyaç sahipleri, iftara birkaç saat kala yaklaşık 20 yıldır her ramazan ayında ücretsiz ekmek dağıtan fırının önünde kuyruğa giriyor. Günlük 500 ekmeğin dağıtıldığı fırında kişi başı 2 ekmek veriliyor. Hayırseverlerin katkıları ile ücretsiz ekmek dağıtımı yaptıklarını kaydeden fırıncı Şerafettin Yüce, geçen yıl yoksullara 30 bin ekmek dağıttıklarını belirterek, "Ekmek dağıtımı sırasında maalesef istenmeyen manzaralar da oluşabiliyor. Herkes bir anda ekmek almak isteyince izdiham yaşanabiliyor. Bu manzara bizi de üzüyor. Ekmeğin yanı sıra bazı hayırseverlerin giyim ve ayakkabı yardımını da dar gelirlilere ulaştırıyoruz. Ramazan ayı sonrasında da yine ihtiyacı olanlar için askıda ekmek bulunduracağız" dedi.



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