Bebeğini Denize Atan Anneye Büyük Ceza

İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Hatice Karataş getirilirken ilk duruşmada tahliye olan baba Mustafa Teneke ise katılmadı. Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 40 günlük Tuğçe bebeği denize attığı iddia edilen Fatma Karataş'ın “Çocuğunu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI, ANNEYE AĞIRLAŞTITILMIŞ MÜEBBET BABAYA BERAAT TALEP ETTİ

Savcı tutuksuz sanık bebeğin babası Mustafa Teneke hakkında ise suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Fatih’te 2017’nin ocak ayında polise teslim olan Fatma Karataş, 40 günlük kız bebeğini denize attığını söylemiş, ekiplerce yapılan aramalar sonuçsuz kalmıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fatma Karataş ile 1,5 yıldır birlikte yaşadığı ve bebeğinin babası olan Mustafa Teneke, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanıklar Fatma Karataş ile Mustafa Teneke’nin “Altsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. Dava sürecinde sanık Fatma Karataş hakkında Adli Tıp Kurumu mahkemeye gönderdiği raporda ‘sanığın suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunu' bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 16:03