Bayrak Krizi Çıkan Kayalığa Kimseyi Yaklaştırmıyorlar!

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, bölgede devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik botları, Kerdo kayalığındaki Yunan bayrağınını yerinde durup durmadığını görmek için Sisam (Samos) adasından tekne ile bölgeye gelen bir Yunan gazeteciyi, kayalığa 500 metre mesafede durdurdu. Sahil Güvenlik Kuvvetleri, gazeteciden geri dönmesini istediler. Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis “Thema” radyosuna demecinde, Kerdo kayalığındaki Yunan bayrağının indirilmesi ile ilgili olarak “Bizim radarlarda, sayın Binali Yıldırım’ın bahsettiği bir olayın yaşandığı görünmüyor. Yunan bayrağının, Türk Sahil Güvenlik ya da özel kuvvetleri tarafından indirildiği sonucu çıkmıyor” dedi. Kuvelis, Ege’de Türk ve Yunan savaş uçakları arasında hemen her gün yaşanan gerginliğe değinirken de “Ege’de ilan edilmemiş bir savaştan söz etmek mümkün” diye konuştu.

BAYRAK DİKİLMESİNE ELEŞTİRİ

İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Niko Ksidakis ise 3 Yunanın Kerdo kayalığına Yunan bayrağı dikmelerini eleştirdi. “Focus” radyosuna konuşan Ksidakis “ülkenin uzun vadeli çıkarlarına bakalım. Oraya bayrak diken gençler, o bayrağı koruyacak durumda değiller. Bayrağı deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik koruyacak. Dış politika, sivil bir vatandaşın işi değildir. Her genç, eline bir fincan kahve alıp sınır bölgelerinde dolaşıp selfie mi çekecek? Her aklına esen kalkıp bir bayrak dikecek, sonra da Yunan devleti ve ordusu yapılan saçmalıklarla uğraşacak” dedi.

KAHVE İÇERKEN “HADİ BAYRAK DİKELİM” DEMİŞLER

Kerdo kayalığına Yunan bayrağını dikenlerlerden Haralambos Tsagalas, “Ant1 televizyonuna “Sabah uyandık. Kahvemizi içtik ve bayrak dikmeye karar verdik” dedi. Tsagalas şunları söyledi: “Hurşit adasında doğdum, çoçukluğum burada geçti. Geçen Perşembe günü Ege’de düşen Yunan savaş uçağında hayatını kaybeden pilot Yorgo Baltadoros’un anısına, 5 adaya Yunan bayrağı dikmeyi kararlaştırdık. Cuma sabahı uyandık, kahvemizi içtik ve aramızda “bunu yapmamız gerek” dedik. Saat 11.00’de bayrakları dikmeye başladık, bu iş saat 16.00’da bitti. Ertesi gün (Cumartesi) 5 adaya tekrar gittik. Bayraklar yerinde duruyordu”. Tsalagas 5 Yunan bayrağı diktiklerini söylerken, Hurşit adası Belediye Başkanı 4 bayraktan sözetti. Belediye Başkanı Yiannis Marusis, “Protothema” gazetesinin haber sitesine yaptığı açıklamada “Gençler adanın güneyinde 3, kuzeyinde ise 1 kayalığa Yunan bayrağı diktiler. Daha önce bu kayalıklarda bayrak yoktu. 4 bayrak da yerinde duruyor” dedi.

YUNAN MEDYASI

Kerdo kayalığında yaşananlar Yunan gazetelerinde manşetlerden duyuruldu. Yunan gazeteleri şu manşet ve başlıklarla yayınlandılar:

Kathimerini: “Türkler Kardak dekoru yaratmak istiyor”

Etnos: Bayrakla oyunlar

Avgi: Bayrağımızla tehlikeli oyunlar

Ta Nea: Binali Yıldırım’dan bayrak tahriki