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Başkent'te sıcak saatler Komutanlarla bir bir görüşme yapılıyor !

Başbakan Binali Yıldırım, bugün başkent Ankara'da kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler geldi ve görüşme 45 dakika sürdü.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:27
Başkent'te sıcak saatler Komutanlarla bir bir görüşme yapılıyor !

Kuzey Irak yerel yönetiminin referandum kararı ve Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken sınırda büyük askeri hareketlilik ise sürüyor. Sıcak gündem içerisinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Yarın yapılacak kritik MGK öncesi Başbakan Yıldırım, bugün kuvvet komutanlarıyla görüşüyor. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri· Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan  

Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

MGK ÖNCESİ TOPLANTI

Irak'ın kuzeyindeki referandum nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 22 Eylül'e çekilmişti. Başbakan'ın kuvvet komutanları ile görüşmesinde MGK öncesinde ön değerlendirmelerde bulunulduğu öne sürülüyor.

Başbakan Yıldırım ilk görüşmesini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.


Başbakan Binali Yıldırım (solda), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü (sağda) Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

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