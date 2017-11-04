Başkent'te pompalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !

Başkent Ankara'da pompoli tüfek dehşeti yaşanıyor...

Bugün akşam saatlerinde bir otomobile düzenlenen pompalı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği , 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan bir otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil ters döndü.Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken diğer 5 kişi de yaralandı.

Çevreden geçenlerin olayı görmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.