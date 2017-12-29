Başkent'te korkun kaza ; Ölü ve yaralılar var

İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, Başkent Ankara'da Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşadı.Henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Korkunç kaza sonrasında 2 yolcunun hayatını kaybettiği ve 20 yolcunun da yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.