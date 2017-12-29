Başkent'te korkun kaza ; Ölü ve yaralılar var

Başkent Ankara'da Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.