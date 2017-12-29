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Başkent'te korkun kaza ; Ölü ve yaralılar var

Başkent Ankara'da Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:27
Başkent'te korkun kaza ; Ölü ve yaralılar var

İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş  yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, Başkent Ankara'da Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde  sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşadı.Henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Korkunç kaza sonrasında 2 yolcunun hayatını kaybettiği  ve 20 yolcunun da yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis  ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

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