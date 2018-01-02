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Başkent'te kahvahane baskını ; Ölü ve yaralılar var !

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

02 Ocak 2018 Salı 10:19
Başkent'te kahvahane baskını ; Ölü ve yaralılar var !

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı.Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T'nin. de çatışmanın ortasında kalarak boynundan vurulduğu ve  ağır yaralandığı öğrenildi.

Çıkan çatışmada kahvehanede bulunan Murat K, Ayşe K, Fırat isimli bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, kahvehanede bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırının yaşandığı kahvehane güvenlik kordonu altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

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