Başkent Ankara'dan acı haber ... 1 polis şehit oldu !

Başkent Ankara'da güvenlik noktasında durdurulan yolcu otobüsünden şüphe üzerine indirilen kişi dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaçan bir kişinin kovalanması sırasında açılan uyarı atışında bir polisin kazaen vurularak şehit olduğunu açıkladı.Yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine araçtan indirilen kişinin kaçması sırasında açılan ateş sonucunda bir polis memuru şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında polis ekiplerince durduruldu.Kimlik kontrolü sırasında ekipler yan yana oturan bir kadın ve bir erkekten şüphelendi.Polislerin aşağıya inmesini söylediği kişiyi çantadan çıkardığı tabancayla rastgele ateş ederek kaçmaya çalıştı.

Bu sırada vurulan ve kimliği henüz belirlenemeyen polis memuru ağır yaralandı.Yaralı polis, yoldan geçerken durdurulan bir araçla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.