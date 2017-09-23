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Başkent Ankara'da zincirleme trafik kazası ; 2 kişi yaralandı !

Ankara çevreyolu Ovacık mevkisinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.Ters dönen arabada ki sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu.

23 Eylül 2017 Cumartesi 03:13
Başkent Ankara'da zincirleme trafik kazası ; 2 kişi yaralandı !

Kaza, saat 22:45 sıralarında Ankara çevreyolu Ovacık mevkisi yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden biri kamyon iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 06 VY 494 plakalı otomobil takla attı. Kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Takla atıp ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde toplanan çok sayıda kişi, otomobili havaya kaldırırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü çıkardı. 
 
2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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