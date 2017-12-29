Başkent Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu

Yaklaşık 500 polisin katılımıyla belirlenen adreslere yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden bazılarının, yılbaşı için eylem hazırlığında olduğu tespit edildi..Yaklaşan yılbaşı öncesinde eylem hazırlıklarında oldukları öğrenilen DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. .

Başkent Ankara'da yaklaşan yılbaşı öncesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda,.çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u yakalandı..

Baskınlarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edildi..

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi..