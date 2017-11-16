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Başkent Ankara'da korkunç kaza ! Yolcu otobüsü devrildi

Dün gece geç saatlerde başkent Ankara'da çok korkunç bir kaza meydana geldi.Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:55
Başkent Ankara'da korkunç kaza ! Yolcu otobüsü devrildi

Başkent Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.Dün gece geç saatler yaşanan kazada otobüsün bariyerlere çarparak durması sonucu faciadan dönüldü ve 10 kişi kazada yaralandı.

İstanbul-Hatay seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün  Ankara-Konya Karayolunun 80 kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs devrildi.Bariyerleri de yıkıp geçen otobüs orada bulunan bir tarlaya girerek yerde yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Otobüste bulunan yolcu ve mürettabattan 10 kişi kaza sonrasında yaralandı.Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

Yol trafiğe kapatıldıktan sonra yaralıların ilk müdahaleleri yapıldı ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ...

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