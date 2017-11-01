Başkent Ankara'da korkunç kaza : 23 araç birbirine girdi !

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde öğlen saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.Otomatik sulama sisteminden yola akan su buzlanmaya neden oldu.Buzlanmanın farkedilememesi sonucunda 23 araç birbirine girdi.Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Ankara'da bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0'ın altında 4 dereceyi gösteriyordu.Otomatik sulama sisteminin bozulması ve yola akması sonucunda havanın soğukluğu sebebiyle gizli buzlanma meydana geldi.Gizli buzlanmanın olduğu Çankaya Mimar Caddesi'ndeki araçlar birbirine girdi.
23 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.