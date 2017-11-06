Başkent Ankara'da hastanede korkutan yangın...

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu.Hastanenin A-B Blok Yatan Hasta Bölümleri'nin bulunduğu 3. katta çıkan yangın sonucu korku dolu anlar yaşandı.Yangının farkedilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde söndürdüğü yangının ardından o katta bulunan poliklinikler yoğun dumandan etkilendi.Dumandan etkilenen hastalar hastane çalışanları tarafından başka katlara taşındı.Hastaların taşınması sırasında çok sayıda sağlık ekibi hazır kıta bekletildi.

Yangın sonrasında ölü ya da yaralının olmaması sevindirirken , yangının hangi sebeple çıktığı ise henüz bilinmiyor.