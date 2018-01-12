Başkent Ankara'da feci kaza ; 2 ölü , 1 yaralı ..!

Başkent Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce belediye otobüsüne, daha sonra da başka bir otomobile çarptı .Meydana gelen kaza sonrasında 2 kişi hayatını kaybederken , 1 kişi de yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldiği öğrenilen kazada otomobil sürücüsü Hasan Burak Ü. ağır şekilde yaralanırken, aynı araçta bulunan Özkan Çetin ile Saadettin Eren Sağın hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan Çetin ile Sağın'ın cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza sonrası trafik de durma noktasına geldi.Kazada hasar gören araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.