Başkent Ankara'da feci kaza ; 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı !

Ankara'da Çubuk-Şabanözü yolu Karadana kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi.Otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti , 1 kişi de yaralandı.