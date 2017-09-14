Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Fatma Göksu (68), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Göksu, hayatını kaybetti. Fatma Göksu da sevk edildiği Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü. Kamyon sürücüsü Barış D. gözaltına alındı.
Başkent Ankara'da feci kaza ; 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı !
Ankara'da Çubuk-Şabanözü yolu Karadana kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi.Otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti , 1 kişi de yaralandı.
14 Eylül 2017 Perşembe 14:05