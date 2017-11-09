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Başkent Ankara'da DEAŞ operasyonu !

Tüm yurtta sürdürülen terör operasyonlarına dün de başkent Ankara'da devam edildi.Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 101 kişinin gözaltına alındı öğrenildi.

09 Kasım 2017 Perşembe 10:07
Başkent Ankara'da DEAŞ operasyonu !

Başkent Ankara'da dev DEAŞ operasyonu...Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 245 şüpheli şahısdan 101'i gözaltına alındı.

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde operasyona tam 1500 polisin katıldığı öğrenildi.Önceden belirlenen 250 adrese düzenlenen , terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda  245 şüpheli şahısdan 101'i gözaltına alındı.

Operasyonun Ankara'da,  Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk gibi ilçelerde yoğun olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Son dakika gelen bilgilere göre Başkent Ankara'da dün başlatılan geniş çaplı terör operasyonların devam ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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